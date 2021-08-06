Зарезавшего семью из 5 человек в Хакасии Федора Панова арестовали

Скриншот из видео СК

Пресс-служба ведомства передает, что Федор Панов, зверски зарезавший семью Хнычевых из 5 человек, заключен под стражу решением Ширинского суда.

Напомним, что 5 августа 2021 года в селе Джирим пьяный Федор Панов пришел к дому семьи Хнычевых, зашел внутрь и жестоко расправился со всеми: супругами 56-58 лет, братом-близнецом мужчины, их 19-летним сыном и 8-летней внучкой.

На бесчеловечное убийство он пошел из мести своей бывшей любовнице Марине. Накануне она сообщила ему о расставании.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенных убийств, - передают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

6 августа Ширинский суд арестовал Панова. Расследование продолжается. Изуверу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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