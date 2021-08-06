466 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 466 человек. За все время в регионе зафиксировано 93 825 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 500 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 79 451 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 586 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 42 047 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 311 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 892. Проведено тестов на коронавирус всего 3 316 910, из них за последние сутки 11 631, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.