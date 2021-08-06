Министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Красноярск с рабочим визитом

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Красноярск с рабочим визитом. Первостепенной целью визита стала проверка выполнения «Красмашем» государственного заказа на изготовление межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Визит Сергея Шойгу в Красноярск проходит в рамках запланированной поездки по войскам Центрального военного округа. В настоящий момент министр обороны провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом, а также, проинспектировал работу Красноярского машинного завода и пообщался с его сотрудниками.

Среди прочих планов Шойгу – принятие доклада от командования ракетных войск и Центрального военного округа о боевой подготовке и учениях военных частей, - сообщают в Министерстве обороны.