Компания СУЭК помогла издать книгу к 40-летию столицы КАТЭКа

Первостроители КАТЭКа. Фото предоставлено компанией

В Шарыпово Красноярского края прошла презентация книги «Город, который нас выбрал», посвященной 40-летию столицы КАТЭКа. Ее автор – Геннадий Васильев, журналист, публицист, автор и исполнитель бардовской песни, а также один из первостроителей города. Юбилейное издание увидело свет при поддержке Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.

Шарыпово строился в 1970-1980-х годах прошлого века в комплексе с двумя крупными предприятиями топливно-энергетического комплекса – Березовским разрезом и Березовской ГРЭС. Многие первостроители работают на них до сих пор, и с удовольствием делятся воспоминаниями о становлении столицы КАТЭКа, в том числе с молодым поколением. Например, на Березовском разрезе с начала года проходит цикл мероприятий «20 встреч с героями», посвященный 20-летию СУЭК: опытные сотрудники предприятия встречаются со школьниками, рассказывают об истории, сегодняшних возможностях и перспективах предприятия, о востребованных профессиях и особой, неповторимой романтике шахтерской профессии.

Как все начиналось. Фото предоставлено компанией

Именно такие живые воспоминания легли и в основу книги Геннадия Васильева.

- Это издание появилось благодаря вам и вашим трогательным воспоминаниям, дорогие земляки, - обратился Геннадий Васильев к участникам творческой встречи, среди которых было много ветеранов Березовского разреза. - Под яркой обложкой хранится частичка души каждого из вас. Я благодарен всем, кто оказал помощь при создании моей книги. Отдельное спасибо СУЭК за финансовую помощь.

Добавим, что ранее СУЭК профинансировала издание еще одной книги к 40-летию Шарыпово – это «Простая история» Валерия Пакидова, одного из первостроителей КАТЭКа. В его книге так же нашли отражение комсомольская романтика, труд шахтеров и энергетиков, дела семейные, бытовые, история Березовского разреза и города.

Кстати, юбилей в этом году отмечает и СУЭК – крупнейшей в России угольной энергетической компании исполняется 20 лет. К этой дате в компании готовят красочный фотоальбом, видеофильм, цикл спецпроектов на телевидении и множество мероприятий в различных форматах.