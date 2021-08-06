Организаторшу заказного убийства экс-супруга отправят под суд в Хакасии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Абакане под суд отправится 53-летняя женщина, которая «заказала» своего бывшего мужа. Ее задержали, когда мужчина «умер», сообщили в ГСУ СК Красноярского края и Хакасии.

Как выяснилась, женщина была сильно обижена на своего экс-супруга: отнял лучшие годы жизни. Поэтому она решали через знакомого нанять киллера. Сказала, что хорошо заплатит. Тот согласился помочь, но был уверен: когда дойдет до дела – она передумает. Взял у нее сто тысяч, получил всю информацию о жертве. И тогда стало ясно: не передумает.

- Понимая, что обвиняемая имеет реальное намерение расправиться с бывшим супругом, мужчина обратился в правоохранительные органы с сообщением о готовящемся преступлении. С этого момента действия злоумышленницы находились под контролем сотрудников Управления уголовного розыска МВД России по Республике Хакасия, - рассказали в региональном следственном ведомстве.

Женщина оказалась щедра на деньги. Она передала мнимому исполнителю убийства фотографии бывшего супруга, а также пообещала дополнительно заплатить еще 100 тысяч рублей. Способ убийства обвиняемая оставила на усмотрение исполнителя. 23 декабря 2020 года мужчина сообщил ей о якобы совершенном убийстве, после чего при встрече она передала ему еще 100 тысяч. Тогда она и была задержана.

В ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.