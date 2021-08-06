Tele2: назовите сеть по-своему

Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым из «большой четверки» предложил клиентам самим выбирать название сетина экране мобильного телефона.Развлекательная фишка может быть использована и в бизнес-целях. Возможность установить уникальное имя сети пригодится инстаблогерам, которые часто включают скриншоты или скринкасты в контент своего блога.

Новая услуга позволяет изменить на экране смартфона названиесети Tele2 на любое другое. Это может быть имя любимого человека,необычныйхештег,ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день. Для названия следует использовать латинские буквы и цифры, не более 15 символов.

Результаты пилотирования проекта показали, что услуга востребована у клиентов. Самыми популярными вариантами у участников пилота стали: географические названия,имена людей, названиябрендов и компаний.Интересно, что некоторые абоненты по-своему переименовали текущее название сети: Tele2forever, Tele25G, Tele2theBest, Tele2Boom, NewTele2. Среди необычных идей у участников эксперимента – KUKUSIKI, Zuzliki иBambaleilo.

На мировом и российском телеком-рынке мобильные операторы нередко используютназвание сети в смартфоне в качестве маркетингового инструмента. Например, компанииизменяли значок идентификатора сети на 5G,чтобы сделатьанонсзапускауслуг пятого поколения, или устанавливали другое название сети в телефонах своихклиентов для рассказа о рекламных кампаниях и проектах.