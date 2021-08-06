Ребенок прыгнул под колеса авто в Красноярске, заигравшись с друзьями. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске девятилетний мальчишка залетел под колеса машины из-за собственной неосторожности. Он заигрался с друзьями и оказался на проезжей части, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ЧП произошло на Судостроительной. По видео понятно: ребенок появился на дороге настолько внезапно, что у водителя просто не было шансов среагировать и затормозить. Мальчик буквально бросился ему под колеса. После удара и падения он сам встал с асфальта и попытался уйти с дороги, но к нему уже подоспел водитель и его спутница. Они вызвали скорую помощь и полицию.

- Сотрудники полиции выяснили, что родители школьника находились неподалеку, и всего на несколько минут потеряли ребенка из вида, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.