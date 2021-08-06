Судебные приставы в Красноярске нашли должника через сайт знакомств. УФССП Красноярского края

Чтобы найти задолжавшего оплату штрафа красноярца, судебным приставам из Октябрьского района пришлось перерыть сотни анкет на сайте знакомств. Только так им удалось выйти на связь мужчиной, которому в данный момент положены исправительные работы, а не романтические свидания. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

- Мужчина был привлечен к административной ответственности за кражу в магазине и получил наказание в виде штрафа. Оплаты не последовало даже после возбуждения исполнительного производства судебными приставами, а сам должник пропал – по адресу регистрации не проживал, официально не был трудоустроен, телефонного номера за ним зарегистрировано не было, деньги на счетах отсутствовали, - рассказали подробности дела в управлении ФССП края.

Дальше последовал новый суд, где мужчину приговорили к исправительным работам и уплате штрафа. Но вновь ничего не изменилось. Тогда проштрафившегося мачо начали искать всеми доступными способами. В соцсетях не нашли, но зато анкета оказалась доступна на сайте знакомств. Дальше приставы действовали по отработанной схеме – знакомство, обмен контактами…

Теперь мужчина будет направлен на отбывание обязательных работ, а также ему придется оплатить ранее наложенный штраф. В случае уклонения от отбывания наказания ему грозит административный штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.