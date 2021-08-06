Хоть с тату, хоть без зубов: красноярские работодатели приняли законы толерантности Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Работодатели в Красноярском крае стали более толерантными. Мало кто обращает внимание на внешность потенциального сотрудника при приеме на работу. В цене - его деловые качества. Об этом говорят результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

Так, например, только 7% респондентов отметили, что их не хотели принимать на службу из-за особенностей внешности: наличия татуировок, пирсинга, следов от ожогов, порезов, отсутствия зубов и прочего.

Самыми нетерпимыми к внешности сотрудников оказались сферы «транспорт, логистика» (10% отказов соискателям), административный персонал (9%), «наука, образование», «медицина, фармацевтика» и «начинающие специалисты» (по 7%).

Еще 7% опрошенных пожаловались, что предприниматели не готовы к бодипозитиву. чаще всего проблемы при трудоустройстве из-за лишнего веса испытывали специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники кадровой службы.

Сейчас работодатели становятся более толерантными к соискателям, которые выглядят «не как все», поскольку дефицит кадров во многих профсферах мотивирует оценивать, прежде всего, деловые качества. Кроме того, в трудовом кодексе прямо говориться о том, что соискателю не могут отказать при приеме на работу из-за внешности, поскольку это будет являться дискриминацией, - прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.