У двух жителей Красноярского края обнаружены антитела к редкой болезни Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Роспотребнадзора, изучая анализы жителей Красноярского края, впервые выявили у двух человек антитела к вирусу лихорадки западного Нила (ЛЗН). Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

- Управлением Роспотребнадзора ежегодно проводятся обследования отдельных групп населения на наличие антител к вирусу лихорадки западного Нила. В среднем каждый год регистрируется от 3 до 7 % положительных находок от числа обследованных. Случаи заболевания в крае не зарегистрированы, - отметили в управлении.

Для Сибири ЛЗН не характерно. Это болезнь, которую чаще всего можно подхватить в путешествиях по странам побережья Средиземноморья. Редко - по территории бывшего СНГ. И почти невозможно на юге нашей страны.

Передается ЛЗН через укусы комаров и некоторых видов клещей. У заболевших отмечается состояние как при гриппе. Иногда дает сбои центральная нервная система.