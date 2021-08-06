В красноярском Татышев-парке появилась навигация. Фото: администрация города

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, знаки навигации появились на фонарных столбах западной и восточной парковках. В администрации рассчитывают, что новые знаки помогут в решении проблемы парковки:

Фото: администрация города

- Каждый день на остров Татышев приезжают гости, многие – на своём автомобиле. Чем приятнее и солнечнее погода, тем больше у нас припаркованных машин. Это приводит автовладельцев к некоторому затруднению с поиском своего транспорта, - передают в мэрии.

Теперь же автомобили будут парковаться в определенных местах – на отдельных секторах со своими порядковыми номерами.