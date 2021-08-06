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Общество6 августа 2021 4:56

С начала лета красноярские полицейские поймали на дорогах 13 малолетних водителей

Госавтоинспекторы призывают родителей не пускать своих чад за руль
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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С начала лета красноярские полицейские поймали на дорогах 13 малолетних водителей

С начала лета красноярские полицейские поймали на дорогах 13 малолетних водителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска, за лето полицейские поймали 13 детей до 16 лет за рулем автомобилей и мотоциклов. Инспекторы регулярно проводят профилактику таких нарушений, и работают на снижение количества ДТП с детьми. Так, мотовзвод ДПС максимально ориентирован на поимку малолетних водителей.

Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

Кроме того, дорожные полицейские проводят профилактические беседы с родителями и отправляют в ПДН информацию для дальнейшей работы с семьями.

- Настоятельно рекомендуем взрослым не допускать детей до управления авто и мототехникой, не оставлять ключи от транспортных средств в свободном доступе для детей и внимательнее следить за их досугом, - передает пресс-служба ГИБДД Красноярска.