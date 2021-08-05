В Хакасии заведено уголовное дело по факту жестокого убийства 5 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшная история потрясла всю Республику Хакасию – утром 5 августа произошло жуткое убийство пятерых человек. Всю семью разом вырезал 36-летний рецидивист Федор Панов. Мужчина, как сообщают в СК, ранее был судим за двойное убийство – он провел в колонии 18 лет.

Пятеро погибших, среди которых: трое взрослых, 18-летний парень и 8-летняя девочка. Их тела нашли с перерезанным горлом и следами от удара ножом. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». После убийства, Федор Панов позвонил родственнице погибшей и в красках рассказал, что сделал с её семьей.

Сейчас 36-летний рецидивист Федор Панов задержан, следователи приступили к его допросу и в ближайшее время выйдут в суд об избрании подозреваемому меры пресечен6ия в виде заключения под стражу.

Смотреть видеосюжет Массовое убийство в Хакасии - вырезали всю семью из 5 человек Видео: СК

Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось побеседовать с жителями Джирима и узнать шокирующие подробности трагедии. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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Страшное, массовое убийство произошло в Хакасии, в одном из популярных мест для туристического отдыха - поселке Джирим. Следователи уже работают на месте гибели пятерых человек. Как сообщают в ведомстве, убиты хозяйка дома, её супруг с братом, их сын и маленькая внучка. (подробнее)

В Хакасии произошло массовое убийство: погибла семья из пяти человек

Джирим находится в популярном туристическом Ширинском районе Хакасии, у озера Джиримское, в 46 километрах от райцентра Шира. Здесь чуть меньше 400 дворов, а национальный состав жителей смешанный: русские, украинцы, хакасы, чуваши. Из инфраструктуры не много: школа и местный ДК. (Подробнее)