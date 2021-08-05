476 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 476 человек. За все время в регионе зафиксировано 93 359 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 510 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 78 951 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 562 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 42 628 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 381 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 892. Проведено тестов на коронавирус всего 3 305 279, из них за последние сутки 11 548., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.