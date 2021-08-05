Половина отравлений в Красноярском крае происходит алкоголем Фото: Мария ЛЕНЦ

45% всех отравлений в Красноярском крае вызывает алкоголь. Такую статистику озвучили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

В ведомстве отметили, что количество подобных отравление с начала текущего года превышает показатели по предыдущему на 3,8%. Чаще всего травятся мужчины (72%).

- Причиной острых отравлений химической этиологии с летальным исходом, которых в первом полугодии 2021 года зарегистрировано на 19,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, явилось токсичное действие алкоголя, - рассказали в пресс-службе санитарного ведомства.

Сухие цифры: если почти половина отправлений приходится на алкоголь, то еще 19% вызваны лекарствами. Далее в рейтинге бытовая химия, змеиный яд, угарный газ, уксусная кислота, продукты питания. Все вместе - 26%.

- Наибольшее количество пострадавших от токсического отравления – взрослые (84,4 %). По данным регионального информационного фонда токсикологического мониторинга среди пострадавших 56% – это безработные, 16 % – пенсионеры, 11 % – работающее население, 10% – учащиеся, - уточнили в ведомств