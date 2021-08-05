По факту ДТП с семью пострадавшими в Красноярском крае завели уголовное дело. Фото: ГИБДД

По факту ДТП в Ужурском районе,которое унесло жизнь одного человека, а еще семерых отправило на больничные койки, возбудили уголовное дело. По предварительной версии следователей, виновником аварии стал водитель «Жигулей», который на полном ходу вылетел на «встречку», сообщили в краевом главке МВД.

- По предварительным данным, 3 августа около 12 часов дня на 90 км автодороги «Ачинск – Ужур – Троицкое» водитель автомобиля ВАЗ-21093 при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21065. После этого ВАЗ-21093 съехал в правый по ходу движения кювет, а затем загорелся, - говорят в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его расследованием будут заниматься эксперты из краевой полиции. Следствию предстоит провести биологическую, дактилоскопическую и трасологическую судмедэкспертизы.