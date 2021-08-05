Двухлетнего ребенка увезли в реанимацию после удара копытом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве двухлетний ребенок пострадал от бродящей по селу лошади. Мальчишка играл во дворе собственного дома, когда в калитку внезапно прошла кобыла. Малыш удивился такому гостю и решил подойти поближе, но лошадь была этому не рада. Как сообщают в МВД, ребенка срочно госпитализировали в реанимацию после знакомства с животным.

Удар копытом пришелся ровно по лицу – у мальчика серьезно пострадал глаз. Врачи поставили диагноз «открытая рана окологлазничной области наружного угла глаза». Примечательно, что родители в этот момент находились дома. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Сотрудники полиции опрашивают родителей малыша и очевидцев. Выясняются все обстоятельства дела и владелец бродящей по поселку лошади.

Во избежание несчастных случаев с детьми, МВД настоятельно рекомендует родителям и взрослым быть бдительными и обеспечить постоянный присмотр за детьми.