В Красноярском крае увеличилось число фальшивых денег Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярском крае заметно возросло количество фальшивых денег. По оценкам экспертов регионального отделения Банка России, их стало больше на треть. Только за первые шесть месяцев текущего года в банках была выявлена 81 подделка.

Чаще всего в оборот попадают фальшивые пятитысячные купюры. Таких было обнаружено 66 штук. 12 поддельных банкнот относились к номиналу 1000 рублей, и по одной — к номиналам 50, 100 и 200 рублей.

В ходу и иностранные фальшивки: 24 банкноты имели номинал в 100 долларов США.

- К наличным деньгам надо относиться с особым вниманием, обязательно проверять банкноты, которые попали в руки. Большая вероятность столкнуться с подделками в небольших торговых точках, на рынках. Следует сверять не менее трех-четырех признаков подлинности. Удобным инструментом для их изучения может стать приложение для смартфонов «Банкноты Банка России». Обязательно скачайте его и держите под рукой, — посоветовал жителям края управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

В региональной полиции напомнили, что пытаться сбыть фальшивку нельзя — это грозит уголовной статьей, наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.

ВАЖНО!

Для повышения квалификации кассиров Банк России проводит бесплатные дистанционные курсы по определению подлинности и платёжеспособности российских денег. Подробная программа и условия участия на сайте Университета Банка России.

Все признаки подлинности банкнот представлены на сайте Банка России, в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте «Финансовая культура».