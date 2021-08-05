Пьяный водитель скрутил и повалил на землю сотрудника ДПС в Туве

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве нетрезвый водитель, пытаясь избежать задержания, скрутил сотрудника ДПС и повалил его на землю. Мужчина попытался сбежать, после того как работник ГИБДД его остановил, но не успел. Как сообщают в ведомстве, было заведено уголовное дело.

Во время предварительного следствия было установлено, что автомобилист был нетрезв, остановка произошла именно из-за того, что сотрудник ДПС заподозрил водителя в управлении авто в пьяном виде. Когда мужчина попытался сбежать, то госавтоинспектор забрал у него ключи от машины. Водителю это не понравилось и началась потасовка.

Сейчас автолюбителю-дебоширу предъявлено обвинение по статье «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.