В Железногорске заложили аллею в честь побед российской сборной на Олимпиаде в Токио

Фото: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
Мероприятие проходило по инициативе Федерации здорового образа жизни в Железногорске и при поддержке Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, директор которого выделила для посадки рябины и липы.
Железногорские депутаты Гурий Двирный и Эдуард Антонов заложили небольшую аллею в честь побед российской сборной на Олимпиаде в Токио.
фото Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
В посадке деревьев парламентариям активно помогали воспитанники и тренеры спортивной школы «Дельфин». Как раз на территории спорткомплекса и была заложена аллея.
По словам Гурия Двирного, такие традиции помогают запечатлеть в веках какие-то значимые события и эмоции, прийти на аллею и снова их пережить. У нас, и ребят всегда будет повод сюда вернуться и вспомнить о чем-то добром и хорошем. Аллея станет символом целеустремленности, силы духа и несгибаемой воли к победе российских спортсменов.
«Спасибо за победы! Гордимся нашими спортсменами и нашей Россией!», - добавил депутат.
Мероприятие проходило по инициативе Федерации здорового образа жизни в Железногорске и при поддержке Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, директор которого выделила для посадки рябины и липы.
Железногорские депутаты Гурий Двирный и Эдуард Антонов заложили небольшую аллею в честь побед российской сборной на Олимпиаде в Токио.
В посадке деревьев парламентариям активно помогали воспитанники и тренеры спортивной школы «Дельфин». Как раз на территории спорткомплекса и была заложена аллея.
По словам Гурия Двирного, такие традиции помогают запечатлеть в веках какие-то значимые события и эмоции, прийти на аллею и снова их пережить. У нас, и ребят всегда будет повод сюда вернуться и вспомнить о чем-то добром и хорошем. Аллея станет символом целеустремленности, силы духа и несгибаемой воли к победе российских спортсменов.
«Спасибо за победы! Гордимся нашими спортсменами и нашей Россией!», - добавил депутат.