В Железногорске заложили аллею в честь побед российской сборной на Олимпиаде в Токио

Фото: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

Мероприятие проходило по инициативе Федерации здорового образа жизни в Железногорске и при поддержке Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, директор которого выделила для посадки рябины и липы.

Железногорские депутаты Гурий Двирный и Эдуард Антонов заложили небольшую аллею в честь побед российской сборной на Олимпиаде в Токио.

фото Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

В посадке деревьев парламентариям активно помогали воспитанники и тренеры спортивной школы «Дельфин». Как раз на территории спорткомплекса и была заложена аллея.

По словам Гурия Двирного, такие традиции помогают запечатлеть в веках какие-то значимые события и эмоции, прийти на аллею и снова их пережить. У нас, и ребят всегда будет повод сюда вернуться и вспомнить о чем-то добром и хорошем. Аллея станет символом целеустремленности, силы духа и несгибаемой воли к победе российских спортсменов.

«Спасибо за победы! Гордимся нашими спортсменами и нашей Россией!», - добавил депутат.

Мероприятие проходило по инициативе Федерации здорового образа жизни в Железногорске и при поддержке Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, директор которого выделила для посадки рябины и липы.

Железногорские депутаты Гурий Двирный и Эдуард Антонов заложили небольшую аллею в честь побед российской сборной на Олимпиаде в Токио.

В посадке деревьев парламентариям активно помогали воспитанники и тренеры спортивной школы «Дельфин». Как раз на территории спорткомплекса и была заложена аллея.

По словам Гурия Двирного, такие традиции помогают запечатлеть в веках какие-то значимые события и эмоции, прийти на аллею и снова их пережить. У нас, и ребят всегда будет повод сюда вернуться и вспомнить о чем-то добром и хорошем. Аллея станет символом целеустремленности, силы духа и несгибаемой воли к победе российских спортсменов.

«Спасибо за победы! Гордимся нашими спортсменами и нашей Россией!», - добавил депутат.