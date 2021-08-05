Более 3 000 дольщиков из Красноярского края восстановили в правах

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В Красноярском крае около 7000 участников долевого строительства, чьи застройщики стали банкротами. На сегодняшний день, по информации правительства края, уже восстановлены в правах 3198 дольщиков. Были приняты решения либо достроить дома, либо выплатить денежную компенсацию.

Чтобы край мог обратиться в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства с ходатайством о восстановлении прав дольщиков, должны иметься сведения обо всех пострадавших гражданах. Несвоевременное предоставление данных может повлечь отказ в принятии решения о завершении строительства объекта либо о предоставлении выплат.

Поэтому в консультационном центре ждут всех дольщиков «СтройРесурс», «КрасЗападСибСтрой», «ЭкоПром», «Спецстрой», «Зодчий», «СибирьИнвест», чьи дома не были достроены.

- В настоящее время в единый реестр проблемных объектов включены 96 домов края. Из них в отношении 20 объектов Наблюдательный совет фонда принято решение о предоставлении возмещения, 5 домов по решению фонда будут достроены. Для трех объектов проводятся административные процедуры, связанные с оценкой объектов, расчётом стоимости для завершения строительства или выплаты возмещения. По 9 объектам не требуется восстановление прав граждан. В отношении остальных объектов продолжается взаимодействие с фондом по решению проблем участников строительства с применением доступных механизмов, - прокомментировал состояние дел министр строительства Сергей Козупица.