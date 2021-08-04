В Красноярском крае следователи заинтересовались массовой гибелью пчел Фото: Мария ЛЕНЦ

Массовая гибель пчел была зафиксирована в Боготольском районе. По одной из версий, насекомые погибли из-за нарушений при борьбе с болезнями растений и вредителями, передает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии. Грубо говоря, пчелы погибли из-за неправильного использования химикатов.

- По предварительным данным, в Боготольском районе Красноярского края погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчёл, - сообщает пресс-служба СК по Красноярском краю и Хакасии.

Сейчас следователи выясняют причины и факторы гибели пчел.

- В рамках проверки будет дана оценка действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений, - добавили в ведомстве.