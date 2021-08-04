Красноярские полицейские завели уголовное дело после отравления двух женщин купленным вином Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что трагедия произошла в красноярском микрорайоне Солнечный. 1 августа 54-летняя женщина и ее 24-летняя дочь выпили вино из пластиковой бутылки.

На следующий день девушке стало плохо, ее госпитализировали, но спасти жизнь красноярки не удалось. На следующий день симптомы отравления почувствовала ее мать. Сейчас женщина проходит лечение.

Примечательно, что смертоносный напиток стоял в квартире с середины июня. Где женщины купили отраву выясняется.

В итоге полицейские завели уголовное дело по данному факту:

- В настоящее время отделом дознания ОП №9 МУ МВД России «Красноярское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот ядовитых веществ», - сообщает МВД по Красноярскому краю.

В полиции также напоминают красноярцам о работе горячей линии «Стоп, алкоголь»:

- Информацию о незаконной реализации алкоголя можно сообщать в органы внутренних дел, позвонив по круглосуточному телефону +7-908-012-1571, либо отправив сообщение на этот номер в Viber или WatsApp, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске молодая девушка умерла после выпитого вина

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, трагедия произошла в Солнечном. 1 августа 54-летняя женщина выпивала со своей 24-летней дочкой вино из пластиковой бутылки, купленное еще в середине июня. (подробнее)