474 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 474 человек. За все время в регионе зафиксировано 92 883 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 515 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 78 441 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 540 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 43 139 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 451 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 969. Проведено тестов на коронавирус всего 3 293 731, из них за последние сутки 10 519, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.