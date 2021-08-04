Разгоняются, врезаются: в Красноярске автомобилисты конфликтуют с «электро самокатчиками» Фото: Мария ЛЕНЦ

Самокаты, электросамокаты становятся все популярнее. Люди покупают их для себя, или берут напрокат. Вместе с количеством таких ТС растет и число аварий - в этом году в Красноярске произошло 14 ДТП с участием электротранспорта (для сравнения – за весь прошлый год только 6).

Одно из последних – 3 августа на Молокова водитель «КИА РИО» выезжал со двора и наехал на едущего на электросамокате молодого человека (тот получил травмы). Кто и в какой степени виноват, разбирается ГИБДД. Но следует помнить: у владельцев электросамокатов есть не только права, но и обязанности согласно ПДД.

Если мощность электросамоката превышает 250 Ватт, то для водителя обязательны удостоверение категории «М» и застегнутый мотошлем.

На самокатах меньшей мощности нужно передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам.