Не отремонтировал два «Мерседеса»: в Ачинске похитили работника автосервиса Фото: Мария ЛЕНЦ

Разборки в стиле 90-х: в Ачинске в местный автосервис ворвались двое мужчин, напали на работника, избили, затолкнули в «Ладу» и умчались прочь. Ошарашенный хозяин позвонил в полицию, в городе вели план «перехват».

Машину нашли за городом, на промбазе. Здесь были и похитители, и похищенный – к счастью, живой. Оказалось, конфликт начался еще несколько лет назад (когда именно, в МВД не сообщают). В автосервис привезли на ремонт два «Мерседеса».

Рабочие принялись за починку ни шатко, ни валко, да так и не довели начатое до конца. Почему «ускорить» процесс владелец машин и его товарищ решили только сейчас, история умалчивает. Так или иначе:

- В отношении 23-летнего мужчины и его 24-летнего сообщника за самоуправство. Злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщает МО МВД России «Ачинский». - Потерпевшего ждет судебная экспертиза, которая установит тяжесть полученных травм.