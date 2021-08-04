На Калинина в Красноярске насмерть сбили пешехода на «зебре»

Фото: ГИБДД Красноярск

Трагедия произошла днем 4 августа на улице Калинина. Об этом сообщает ГИБДД Красноярск. 35-летний водитель «Субару» на высокой скорости сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой силы, что красноярец скончался на месте аварии. Сейчас дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Пользователи соцсетей пояснили, что этот участком улицы Калинина всегда был опасен для пешеходов:

- Там реально страшно переходить. Мало кто останавливается. И при этом надо убедиться, что другая полоса тоже стоит, и ещё не летит ли кто-нибудь им в зад. И так же встречка. Неужели нельзя хотя бы лежачих полицейских положить для внимания водителей?

- На таких дорогах надо делать либо подземный переход, либо виадук.

В ГИБДД же предупредили водителей и пешеходах о соблюдении осторожности на нерегулируемых переходах:

- Автоинспекторы напоминают водителям о необходимости предельного внимания, а также снижения скорости перед пешеходным переходом. Пешим участникам дорожного движения рекомендуется выходить на проезжую часть только убедившись, что все транспортные средства остановились.