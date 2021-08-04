В Красноярске детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают собраться в школу Фото: Мария ЛЕНЦ

МВД и Епархия, при поддержке Общественного Совета и «Городских Новостей» проводят традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!». Об этом сообщают Gornovosti.

Суть заключается в следующем: до 5 сентября любой желающий может принести канцелярию, и любые вещи, которые могут пригодиться детям, в специальные пункты по следующим адресам:

- Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, ул. Инструментальная, 12 (территория городской больницы №20), ежедневно с 9.00 до 18.00;

- Храм Святого Иоанна Предтечи, ул. Горького, 27, с 8.00 до 19.00 ежедневно;

Все необходимые вещи передадут школьникам, нуждающимся в поддержке.