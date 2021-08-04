Цифровую трансформацию Тывы обсудили при участии «Ростелекома»

Кызыл. Фото: ПАО "Ростелеком"

В Тыве состоялась онлайн-конференция, на которой обсудили стратегию цифровизации отраслей региональной экономики.На мероприятии, инициированном правительством республики, собрались ИТ-специалистыиз разных городов страны и представители местной власти.

В числе обсуждаемых были вопросы цифровой трансформации систем образования и здравоохранения. Ключевой темой стала информационная безопасность. Представители компании «Ростелеком» рассказали о современных тенденциях и инструментах в сфере киберзащиты.

«При переходе экономики на цифровую платформу проблемы информационной безопасности выходят на передний план. У коммерческих организаций и госструктур появляются высокие требования к применяемым технологиям и к специалистам, работающим в этой области. “Ростелеком” в лице дочерней компании “Ростелеком-Солар” предлагает те продукты и сервисы, которые помогают клиентам обеспечивать информационную безопасность. Кроме этого, за счет наших компетенций решается проблема нехватки высококвалифицированных кадров в ИТ-сфере», — отметил Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком-Солар»входит в группу компаний «Ростелекома» и является национальным провайдером сервисов и технологий для защиты информационных активов, мониторинга и управления информационной безопасностью. Ежегодно на обслуживании экспертов находятся свыше 400 комплексных проектов, среди клиентов — коммерческие структуры и государственный сектор.

«Сервисы, которыми мы владеем, позволяют обеспечивать системную защиту от киберугроз. Работа строится на непрерывном мониторинге и анализ рисков. Наши возможности по их устранению — это, по сути, целая экосистема технологий информационной безопасности», — подчеркнул Денис Баскаков, директор по развитию бизнеса ЕЦК Восток «Ростелеком-Солар».

«Проводя такую онлайн-конференцию, мы стремились решить для себя ряд практических задач. Во-первых, узнать о новых тенденциях и опыте коллег из других регионов в вопросах цифровизации. Во-вторых, сориентироваться, как сформирован этот рынок, какие есть оптимальные решения в кибербезопасности. Уверен, что полученная информация пригодится при цифровизации наших отраслей», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва Айдын Чюдюк.

Узнать подробнее о продуктах и услугах «Ростелеком-Солар» можно на сайте rt-solar.ru.