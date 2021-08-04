Жителя Красноярска ждет суд за попытку заказного убийства друга и бывшей жены

Жителя Красноярска ждет суд за попытку заказного убийства друга и бывшей женой Фото: Мария ЛЕНЦ

Все началось в 2011 году, когда красноярец расстался со своей гражданской женой. До 2018 года их совместный ребенок жил с отцом, но затем женщина забрала сына и переехала в Приморье. Стерпеть это мужчина не смог и решил «устранить» женщину.

В 2019 году красноярец попросил своего друга убить бывшую жену, но получил отказ. Однако идея не покинула обвиняемого, и он обратился к другому приятелю, чтобы тот подыскал киллера, готового выполнить заказ за 500 тысяч рублей. Приятель же делать этого не захотел и обратился в полицию. С этого момента все действия заказчика находились под контролем:

- Знакомый, выступая в качестве посредника, познакомил заказчика с мнимым исполнителем убийства. При встрече мужчина сообщил ему адрес сожительницы и обговорил механизм и срочность совершения заказа, а также передал часть вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей. Позже обвиняемый передал исполнителю фотографии бывшей сожительницы и сообщил о том, что женщина находится на территории Приморского края, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

В апреле подставной киллер сообщил заказчику, что женщина убита в Находке. И даже показал новости об этом. Красноярец поверил.

На «убийстве» жены мужчина не остановился, и по той же схеме пытался «убрать» друга, который отказал в убийстве. Но и здесь преступление предотвратили следователи и полицейские:

- В апреле 2020 года исполнитель сообщил обвиняемому о совершенном им убийстве на территории Емельяновского района путем причинения потерпевшему двух огнестрельных ранений. После этого обвиняемый передал мужчине часть вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей. В июле 2020 года злоумышленник был задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю, его преступные действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - передает пресс-служба регионального СК.