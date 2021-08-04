В Красноярске молодая девушка умерла после выпитого вина

В Красноярске молодая девушка насмерть отравилась вином Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, трагедия произошла в Солнечном. 1 августа 54-летняя женщина выпивала со своей 24-летней дочкой вино из пластиковой бутылки, купленное еще в середине июня.

На следующей день девушке стало плохо, ее госпитализировали, но спасти жизнь красноярки не удалось, она скончалась. Через день ухудшилось самочувствие и у матери. Сей час она проходит лечение. Где женщины приобрели смертоносный напиток неизвестно.

- В настоящее время с места происшествия изъята емкость с остатками жидкости, которая направлена на физико-химическую экспертизу. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установления места и лица, продавшего женщинам спиртное, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.