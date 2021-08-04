Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 4:35

В Красноярске молодая девушка умерла после выпитого вина

Полиция начала проверку
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярске молодая девушка насмерть отравилась вином

В Красноярске молодая девушка насмерть отравилась вином

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, трагедия произошла в Солнечном. 1 августа 54-летняя женщина выпивала со своей 24-летней дочкой вино из пластиковой бутылки, купленное еще в середине июня.

На следующей день девушке стало плохо, ее госпитализировали, но спасти жизнь красноярки не удалось, она скончалась. Через день ухудшилось самочувствие и у матери. Сей час она проходит лечение. Где женщины приобрели смертоносный напиток неизвестно.

- В настоящее время с места происшествия изъята емкость с остатками жидкости, которая направлена на физико-химическую экспертизу. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установления места и лица, продавшего женщинам спиртное, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.