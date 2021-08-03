Семь пострадавших и один погибший: в Красноярском крае произошло страшное ДТП на встречке

Фото: ГИБДД

В Ужурском районе Красноярского края произошло страшное ДТП – два автомобиля столкнулись на встречной полосе, в результате 7 человек пострадало, а еще один погиб. Как сообщают в МВД, авария случилась на 90 км автодороги «Ачинск - Ужур - Троицкое».

Фото: ГИБДД

Трагедия произошла еще днем. Водитель «ВАЗ 21093» обгонял машину и выехал на встречку, где в тот момент ехал автомобиль «Ваз 21065». Произошло столкновение, «ВАЗ 21093» съехал в правый кювет по ходу своего движения и загорелся. Водитель этого автомобиля скончался на месте от полученных травм, а его 4 пассажира серьезно пострадали. Автолюбитель на «ВАЗ21065» вместе с 2 пассажирами госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и инспекторы ДПС Ужурского района, которые осуществляют беспрепятственный объезд места ДТП. Выясняются все обстоятельства происшествия.