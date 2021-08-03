В Советском районе Красноярска завершается благоустройство дворов

На площадку у домов 23 и 25 на улице 9 Мая приходят дети изо всех дворов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Советском районе Красноярска заканчивается благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Семь территорий, на которых провели ремонт, выбрали инициативные жители.

- Федеральная программа реализуется при активном участии жителей. Это дворовые территории, поэтому перед возможным благоустройством проводится собрание, утверждаются дизайн-проекты и сметы, подается заявка, - говорит руководитель Советского района Дмитрий Дмитриев. – И принимать готовые объекты тоже будут жители. Не примут, подрядчик денег не получит.

У домов 23 и 25 на улице 9 Мая отремонтированы сразу два двора. Теперь это единое пространство для отдыха жителей. Здесь появились новые игровые зоны и тротуары. Устаревшие МАФы заменили современными детскими площадками и спортивным комплексом, установили скамейки и урны для мусора.

– Раньше у нас была старая горка, разваливающаяся песочница, металлические качели – все с советских времен. Еще клумбы сами высаживали, - рассказала жительница дома на 9 Мая Анна Елтратова. – Теперь все яркое, красивое! Мы благодарны администрации, двор большой, и сами мы не смогли бы его отремонтировать.

Изменился и двор на проспекте Металлургов 15-17: для детей оборудовали яркие игровые комплексы, песочницы и качели, а для взрослых – новые скамейки. Для безопасности детскую площадку оградили специальной защитой от дороги – габионом.

Особенность программы «Формирование комфортной городской среды» – софинансирование работ со стороны собственников. На ремонт дворовых проездов, тротуаров, дорог, образующих проезд к дворовой территории, устройство освещения, установку скамеек и урн (минимальный перечень работ) собственники квартир должны внести не менее 2 процентов от стоимости благоустройства. Если жители хотят обустроить детскую или спортивную площадку и устроить дополнительные пешеходные дорожки (дополнительный перечень работ), то придется внести не менее 20%.