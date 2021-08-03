Погода в Красноярске на 4 августа 2021: потепление до +26 градусов и небольшой дождь

Погода в Красноярске на 4 августа 2021: потепление до +23 градусов и небольшой дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник в Красноярске погода сильнее не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 4 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что в среду днем температура воздуха составит около +26 градусов. При этом будет облачно, солнца не ожидается, возможен небольшой дождь. Сильного ветра синоптики не обещают, практически штиль.

Ночью похолодает до +15 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 730-731 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в среду, погода в Красноярске 4 августа 2021, будет облачной с прояснениями, а температура воздуха составит около +25 градусов. Будет немного дождливо, возможны грозы. Порывы ветра составят около 5 метров в секунду, возможны усиления до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление в течение дня 739-740 мм рт.ст.