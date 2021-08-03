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Общество3 августа 2021 13:26

Новая разворотная площадка для автобусов появилась в Красноярске возле «Гренады»

Площадка в районе СОК «Гренада» станет конечной остановкой городских автобусов
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске создали новую разворотную площадку для городских автобусов возле СОК «Гренада». Там также оборудовали парковочные места для личных автомобилей. Как сообщают в мэрии, Второй остановочный пункт появится возле съезда к Восточному входу с улицы Базайская. На обеих остановках проведут освещение, их приведут в соответствие с нормами безопасности дорожного движения.

В краевой столицы обустройство комфортных подходов и подъездов в национальный парк «Красноярские столбы» идет с начала ремонтного сезона. Сейчас на улице Базайская восстанавливают асфальто-бетонное покрытие, а также ремонтируют тротуары, прокладывают новые пешеходные дорожки.

Работы ведутся и в районе кладбища. Там временно убирали старый забор, чтобы провести дорожные работы, кладбищенскую ограду восстановят. Также напротив погоста оборудуют контейнерную площадку для сбора мусора. Установить баки очень просили местные жители - у дороги постоянно образовывалась стихийная свалка.