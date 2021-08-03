475 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 475 человек. За все время в регионе зафиксировано 92 409 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 525 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 77 926 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 515 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 43 657 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 374 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 476. Проведено тестов на коронавирус всего 3 283 212, из них за последние сутки 2 956, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.