Житель Норильска прокомментировал видео и стал обвиняемым в уголовном деле

Правда комментарий под видео был совсем не безобидным Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске местный житель прокомментировал видео в интернете и нарвался на уголовное дело. Правда комментарий был не такой уж и безобидный – 23-летний норильчанин оправдывал терроризм и призывал к террористической деятельности. Как сообщают в СК, парень полностью признал свою вину.

Все произошло еще в марте 2019 года – в один из вечеров 23-летний парень просматривал видео и решил оставить под роликом комментарий. Призывал пользователей к запрещенной деятельности и пытался оправдать терроризм. Это сообщение было доступно широкому кругу лиц, которые с ним ознакомились.

Мужчину задержали, в ходе допросов он полностью признал свою вину. Сейчас заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Расследование продолжается. Если норильчанина признают виновным, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.