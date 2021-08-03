В Красноярск привезли еще 18 000 доз вакцины «Спутник Лайт»

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В Красноярск продолжает поступать вакцина «Спутник Лайт» - это вторая версия препарата «Спутник V». Как сообщает оперштаб, в краевую столицу доставлено 18 000 доз вакцины.

Основное отличие «Спутника Лайт» - это однокомпонентность. То есть, желающему провакцинироваться нужно поставить препарат всего один раз. Эта прививка рекомендована тем, кто работает вахтовым методом, уже переболел или прошел вакцинацию. Получить препарат можно только в поликлиниках края.

Двухкомпонентную вакцину «Спутник V» также можно поставить во внебольничных пунктах вакцинации. Они работают в Норильске, Ачинске, Минусинске, Канске, Сосновоборске и краевой столице.

Напомним, что в Красноярске сейчас работают 12 внебольничных пунктов вакцинации от ковида. Подробнее об адресах и режиме работы можно ознакомиться здесь.