Форсаж по-зеленогорски: пьяные водители без прав устроили погоню с полицией на грузовике и ДТП с опрокидыванием

Скриншот с видео ГИБДД

В Зеленогорске произошла полицейская погоня за пьяными водителями ГАЗели. Как сообщили в ГИБДД, в ведомстве раздался анонимный звонок – на выезде из города двое нетрезвых мужчин пытаются завести ГАЗель. Туда немедленно отправился экипаж ДПС.

Когда полицейские приехали на место, то водитель и его пассажир уже завели грузовик и попытались уехать. Госавтоинспекторы оправились за ними. Погоня была недолгой – удирая от сотрудников, водитель врезался в «шестерку» (ВАЗ-2107 – прим.ред), оба автомобиля перевернулись в кювет.

Алкотестер показал у удиравшего водителя высокое содержание алкоголя в организме - 0,98 мг/л в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что права мужчина никогда не получал, а ГАЗель и вовсе не его. Кстати, автолюбитель уже попадался в нетрезвом виде за рулем и его за это наказывали арестом на 10 суток.

Теперь же все куда серьезнее – на водителя завели уголовное дело по статье «Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», административные материалы: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и «Управление транспортным средством не вписанным в полис ОСАГО».

Когда сотрудники ГИБДД разберутся во всех обстоятельствах, только по уголовной статье водитель может заплатить штраф до 300 000 рублей или лишиться свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, собственник транспортного средства будет привлечен к ответственности по статье «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», ему грозиь лишение прав на 2 года и штраф в 30 000 рублей.