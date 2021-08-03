Концерт и подарки: Богучанская ГЭС организовала праздник для ветеранов труда Кежемского района

Ветераны труда Кежемского района. Фото предоставлено компанией

В Доме культуры Кодинска совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кежемского района при поддержке АО «Богучанская ГЭС» провел концерт «День памяти», посвященный годовщине образования района. Гостями праздника стали вдовы ветеранов войны, труженики тыла и «дети войны». Для гостей праздника фольклорные коллективы исполнили песни военных лет, а в завершение праздника им передали подарки от АО «Богучанская ГЭС».

БоГЭС принимает активное участие в организации праздников и мероприятий для ветеранов. Фото предоставлено компанией

- Коллектив Богучанской ГЭС благодарит вас за вклад в великую Победу, многолетний труд и вклад в воспитание новых поколений. На вашу долю выпали тяжелые жизненные испытания, и ваш пример всегда будет вдохновлять нас. Богучанская ГЭС всегда поддерживала и будет поддерживать в будущем работу Совета ветеранов, других общественных объединений Кодинска и Кежемского района. Примите от нас пожелания долгих лет жизни, крепкого здоровья, любви и внимания близких. Спасибо вам за ваш подвиг! – обратился к ветеранам председатель профсоюзной организации АО «Богучанская ГЭС» Михаил Тушминцев.

Отметим, коллектив Богучанской ГЭС принимает активное участие в городских и районных мероприятиях, посвященных общегосударственным и местным праздникам, в том числе шествиях, митингах и концертах, спортивных соревнованиях и фестивалях. Средства на приобретение подарков и организацию праздника для ветеранов Кодинска были переданы районному Совету ветеранов в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.