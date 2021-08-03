В «Ергаках» решено отстрелить 5 бурых медведей после двух нападений на туристов

Фото: "Ергаки"

В «Ергаках» ликвидируют сразу 5 бурых медведей до конца сентября 2021 года. Такое решение было принято министром экологии региона после двух смертельных нападений хищников на туристов. Документ за подписью Павла Борзых опубликован на портале правительства края. Как сообщают в пресс-службе ведомства, сделать это намерены с 1 августа и до 30 сентября.

Причина, указанная в документе, побудившая правительство выпустить такой приказ – «угроза нанесения ущерба здоровью граждан, согласно письму от КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки»

Напомним, что с 28 июля, после двух нападений медведей на туристов, в парк «Ергаки» ограничили доступ. Посетители не смогут посещать местность в свободном доступе до 1 ноября 2021 года.

Но остались места, доступные для посещения:

- экотропа Визит-центр – Висячий камень – озеро Художников – озеро Светлое;

- экотропа на озеро Светлое;

- экотропа Каменный город

Туристические маршруты:

- озеро Светлое – пик Птица;

- урочище Тушканчик - водопад Мраморный.

Ранее в «Ергаках» произошло две трагедии: во время первого нападения в июне погиб 16-летний парень и еще одни взрослый серьезно пострадал. Во время последнего – погиб 42-летний турист из Москвы.