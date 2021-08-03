В Красноярске спустя 10 лет достроили проблемный дом

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В Красноярске готовятся ввести в эксплуатацию очередной проблемный дом. На этот раз завершено строительство многоэтажки на улице Павлова, 27. Как сообщают в правительстве края, Жильцы 89 квартир смогут получить ключи и въехать в свои квартиры постановки на кадастровый учет.

- Строительство жилого дома было начато компанией «СитэкСтрой» в 2010 году, но застройщик неправильно спланировал свою финансово-экономическую деятельность. В результате в отношении него была начата процедура банкротства, введено внешнее наблюдение, открыто конкурсное производство. Строительство завершил жилищно-строительный кооператив «Павлова, 27», пайщиками которого стали пострадавшие дольщики застройщика-банкрота, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» заместитель министра строительства Евгений Ганчуков.

Напомним, что достраиванию подлежат еще 5 проблемных домов в Красноярском крае: два дома застройщика «Монтаж-Строй», по одному дому застройщиков «АртиСтрой-М», «Стройиндустрия», «Емельяновская слобода».

Дольщикам 20 домов выплатят компенсации - десять домов застройщика СК «Реставрация», два дома «СибСтройИнвест», один дом компании «Строй-Проект», шесть домов жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1», один дом застройщика «Имхотеп».

По 9 домам не требуется восстановления прав – пострадавших от действий застройщиков на этих объектах нет.