В Красноярске ограничат движение транспорта по улице Матросова с 5 августа

В Красноярске с 5 августа перекроют для движения одну полосу по улице Матросова. Автомобилистам она будет недоступна до 25 августа. Как сообщают в пресс-службе мэрии, это связано с реконструкцией участка тепловой сети.

Ограничения продлятся с 08.00 5 августа до 19.00 25 августа 2021 года. Дорожники перекроют одну полосу движения на улице Александра Матросова на участке длиной 90 метров от улицы Свердловская до улицы Семафорная.

Перекрытие связано с реконструкцией участка тепловой сети. Работы ведет ООО «РегионЭнергоСтрой».

Также со 2 августа в Красноярске временно закрыт для транспорта участок улицы Дудинская. Это перекрытие связано с со строительством тепловых сетей.

Будут перекрыты:

- участок ул. Дудинская от проезда к зданию № 1стр.1 до проезда к зданию №3а по ул. Дудинская будет полностью закрыт для проезда;

- на участке от ул. Шахтеров до проезда к зданию №3а по ул. Дудинская будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено»;

- такие же знаки будут установлены и на участке от ул. Партизана Железняка до проезда к зданию № 1стр.1 по ул. Дудинская.

Ограничения продлятся с 08:00 часов утра 02 августа до 19:00 20 августа 2021 года.