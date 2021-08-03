В Красноярске 43 ребенка подверглись опасности на дороге в выходные

В прошедшие выходные госавтоинспекторы зафиксировали 43 случая, когда дети подвергались опасности из-за халатности родителей на дорогах. Как сообщают в ГИБДД, водители перевозили малышей нарушая правила ПДД: вместо специального кресла использовались короб от коляски, адаптеры для ремня, бескаркасные кресла.

Такое отношение к безопасности чревато серьезными последствиями – малыши не защищены в случае ДТП, и даже легкое столкновение может окончиться для них серьезными повреждениями или трагедией. Статистика показывает, что правильное подобранное автокресло уменьшает количество травм на 85%.

Также некоторые дети вообще никак не фиксировались на пассажирских местах. Ситуации на дорогах бывают разные, и даже при резкой остановке ребенок не удержится на пассажирском сидении.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за нарушения при перевозки детей предусмотрена административная ответственность, штраф составляет 3000 рублей.