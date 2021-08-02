Под Красноярском перевернулся рейсовый автобус: есть пострадавшие. Фото: МВД по Красноярскому краю

Все случилось на 12 километре трассы Есаулово-Бархатово:

- Автомобиль Hyundai, по предварительным данным, при совершении обгона допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении. После этого автобус съехал в правый кювет и опрокинулся, - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

По словам пассажиров, в салоне автобуса находились 10-15 человек, он двигался из Красноярска в Бархатово. В итоге пострадали 4 человек – водитель и трое пассажиров. По предварительным данным, водитель иномарки мог быть пьян.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Березовский». Обстоятельства ДТП устанавливаются, - добавили в МВД.