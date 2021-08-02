Погода в Красноярске на 3 августа 2021: потепление до +23 градусов и небольшой дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник в Красноярске начнется небольшое потепление. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 31 июля 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что во вторник днем температура воздуха составит около +26 градусов. При этом будет облачно, солнца не ожидается, возможен небольшой дождь. Сильного ветра синоптики не обещают, порывы около 2-4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +13 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 731-732 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник, погода в Красноярске 3 августа 2021, будет облачной с прояснениями, а температура воздуха составит около +24 градусов. Будет немного дождливо, возможны грозы. Порывы ветра составят около 5 метров в секунду, возможны усиления до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление в течение дня 738-740 мм рт.ст.

Кроме того, мы рассказали о погоде на август в Красноярске 2021. Почитать о ней можно здесь.

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