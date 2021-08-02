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Общество2 августа 2021 13:07

В Красноярске уволилась руководитель главного управления образования города Татьяна Ситдикова

Уже назначен временно исполняющий обязанности
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске уволилась руководитель главного управления образования города Татьяна Ситдикова

В Красноярске уволилась руководитель главного управления образования города Татьяна Ситдикова

Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска сообщают, что руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова уволилась по собственному желанию. Она занимала эту должность почти пять лет – с сентября 2016 года. Временно исполнять обязанности руководителя будет заместитель Ольга Харламова.

Напомним, что 28 июля 2021 года стало известно об увольнении руководителя департамента социального развития города Оксаны Урбанович. Врио назначена Антонина Герасимова.