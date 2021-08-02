472 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 472 человек. За все время в регионе зафиксировано 91 934 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 515 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 77 401 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 490 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 43 759 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 304 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 436. Проведено тестов на коронавирус всего 3 280 286, из них за последние сутки 6 035, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.