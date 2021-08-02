Легенды о Дивногорске: МТС запустила для туристов «народный» аудиогид по городу

Путешествие по городу можно начать с набережной Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания МТС запустила в Дивногорске бесплатный туристический аудиогид. В специальный экскурсионный маршрут вошли двенадцать достопримечательностей и мест, связанных со знаковыми событиями истории города.

Виртуальный путеводитель представляет собой пешую онлайн-экскурсию по центральной части Дивногорска. Начинается экскурсия на набережной Енисея у здания Туристско-информационного центра и проходит вверх по городу через Клубный бульвар до площади Строителей. Рядом с входом в ТИЦ размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.

Отметим, что соавторами «народного» путеводителя «Городские легенды» стали жители Дивногорска: в июне они делились своими историями в социальных сетях. Это первый аудиогид о Дивногорске, и он доступен бесплатно на популярных платформах izi.Travel и WeGoTrip для всех желающих.

Конечно, большая часть истории Дивногорска связана со строительством и работой Красноярской ГЭС, но есть в ней и такие страницы, о которых знают немногие. Например, кто из знаменитых писателей и поэтов побывал на комсомольской стройке ГЭС, как проходила шахматная партия с участием гроссмейстера Ботвинника, и как первый космонавт Гагарин стал еще и гидростроителем. Эти, и другие легенды о Дивногорске публиковали с хэштегом #легендыДивногорска горожане, краеведы, и все, кому интересна история города. Весь контент интерактивного путеводителя размещен на популярных туристических платформах Izi.Travel и WeGoTrip.

- С каждым годом поток туристов в Дивногорск увеличивается. Наш город обрамляет удивительно красивый ландшафт, а еще у него очень интересная история. Благодаря проекту МТС и местные жители, и люди, приезжающие в Дивногорск, смогут больше узнать о городе в удобном и современном формате, - отметил глава города Дивногорска Сергей Егоров. – «Городские легенды» – это не традиционный бумажный путеводитель, а увлекательный интерактивный гид, история и легенды вызовут интерес в первую очередь у молодежи, а это, на мой взгляд, очень важно.

Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска Фото: Мария ЛЕНЦ

Загрузить тур можно заранее – экскурсия автоматически начнется, когда вы приблизитесь к одному из вошедших в нее объектов. Путеводитель доступен для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

Аудиогид по Дивногорску не первый опыт МТС.

– В 2019 году мы запустили народный гид «Городские легенды» по Красноярску. Дивногорск – город для туристов не менее интересный, пока этим форматом не избалован. Многие путешественники знают об этом интереснейшем городе совсем немного, и гуляют в основном только по знаменитой набережной. Уверен, что наши «Городские легенды» откроют Дивногорск и жителям, и его гостям, с другой стороны, – подчеркнул директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.