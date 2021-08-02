Еще на 68 красноярцев составили протоколы о нарушении масочного режима

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Третья волна коронавируса в самом разгаре, ежесуточное количество заболевших держится на уровне 5 сотен, а житель Красноярска упорно продолжают не соблюдать обязательный масочный режим. Так за предыдущую неделю на 68 граждан составлены административные протоколы. Как сообщают в пресс-службе оперштаба, в ходе рейда также провели 450 профилактических бесед.

- С 26 июля по 1 августа специалисты проинспектировали 276 объектов, из них 246 магазинов и 30 остановок. На 76 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 450 бесед с горожанами. Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений, пояснили представители оперштаба.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.